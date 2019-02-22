Son Dakika Haberleri: İlker Ayrık Neden Hippi Oldu!

İlker Ayrık Neden Hippi Oldu!

23 dakika önce

Yaparsın Aşkım programında bu hafta çok sıra dışı bir çift yarışıyor.

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Alışılmış çiftlerden çok farklı olan Beril ve Azad çifti, sabit bir işte çalışmıyor ve bir evde yaşamıyor.

Onlar karavanda yaşayıp Türkiye'yi geziyor. Hem stüdyodaki diğer çiftlerin, hem de seyircinin şaşkınlığı Beril ve Azad'a ilginç geliyor. Çünkü onlar bu hayatı seviyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:58 Kaynak: Bültenler

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