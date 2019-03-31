Son Dakika Haberleri: İlker Başbuğ Oyunu Kullandı

İlker Başbuğ Oyunu Kullandı

24 dakika önce

Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı.

İlker Başbuğ Oyunu Kullandı, System.String[]
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte oyunu kullanmak için Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda geldi. Oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaşan Başbuğ, ardından 2105 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbuğ çıkışta da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başbuğ, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak okuldan ayrıldı.

(Tunacan Atalay/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:31 Kaynak: İHA

Kadıköy, Alparslan Türkeş, Güncel
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