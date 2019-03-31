İlker Başbuğ Oyunu Kullandı
24 dakika önce
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı.
Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ
, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte Kadıköy
'de bulunan Kalamış
Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda oyunu kullandı. Eski Genelkurmay Başkanı Emekli Orgeneral İlker Başbuğ, eşi Sevil Başbuğ ile birlikte oyunu kullanmak için Kadıköy'de bulunan Kalamış Şehit Murat Özyalçın İlkokulu'nda geldi. Oy kullanmadan önce vatandaşlarla selamlaşan Başbuğ, ardından 2105 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Başbuğ çıkışta da vatandaşların ilgisiyle karşılaştı. Vatandaşlarla sohbet eden Başbuğ, seçimin hayırlı olması dileğinde bulunarak okuldan ayrıldı.
(Tunacan Atalay/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:31 Kaynak: İHA
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