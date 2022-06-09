İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi

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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "darbe iması" yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Başbuğ'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

1 YILDAN 3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, Başbuğ'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başbuğ, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.

İLKER BAŞBUĞ KİMDİR?

Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan orgeneral Başbuğ aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.