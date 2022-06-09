İlker Başbuğ'un, darbe iması yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada hapsi istendi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, "darbe iması" yaptığı gerekçesiyle yargılanıyordu. Başbuğ'un yargılandığı davada mütalaa açıklandı.
Savcı, Başbuğ'un "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Başbuğ, "Türkiye Cumhuriyetinde Güç Odaklarının Mücadelesi" serisinin üçüncü kitabına ilişkin yaptığı söyleşide "darbe" imasında bulunduğu gerekçesiyle yargılanıyordu.
Mehmet İlker Başbuğ 29 Nisan 1943'te Afyonkarahisar'da doğdu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 26. Genelkurmay Başkanı olan orgeneral Başbuğ aynı zamanda çok sayıda kitap kaleme aldı.
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