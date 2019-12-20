İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı - Son Dakika

İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı

6 saat önce

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen "Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansına katıldı.

İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı, System.String[]

Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde (BEÜ) düzenlenen "Türk Dış Politikasının Dünü, Bugünü ve Yarını" konferansına katıldı.

BEÜ Atatürkçü Düşünce Topluluğu tarafından Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Başbuğ, bir ülkenin dış politikası tespit edilirken dikkate alınması gereken ilk şeyin ülke menfaati olduğunu söyledi.

Devletler arasında dostlukların ve düşmanlıklarını olacağını ancak bunların sonsuza kadar süreceğini düşünmenin yanlış olduğunu belirten Başbuğ, milli menfaatlerin sonsuza kadar süreceğini dile getirdi.

Başbuğ, milli menfaatlerin tespitinin devlete ait olduğuna dikkati çekerek, "Ama son sözü söyleyecek karar verici elbette anayasa ve yasalarda da belirtildiği gibi yürütmedir. Bunda tereddüt yok." dedi.

Dış politikanın her zaman hatayı kaldırmadığını ifade eden Başbuğ, "Dış politikada yapılan hataları düzeltmek çok zaman alıyor. Hemen düzeltme olanağınız yok. O halde dış politikada adım atarken çok iyi düşünülmesi, değerlendirilmesi lazım. Devlete düşen birinci görev milletin bağımsızlığı ve bütünlüğü." diye konuştu.

Konferans soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

Alparslan Türkeş, Zonguldak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 08:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Belediyede staj yapan öğrencilere 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
Son Dakika: UEFA'dan Başakşehir'e kınama cezası İlker Başbuğ: Dış politikada önemli olan ülkenin milli menfaatleridir Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan Doğa Koleji krizine neden müdahale etmediklerini açıkladı

Son Dakika Haberleri
03:15 Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika
03:12 Bursa'da tır kazası 2 yaralı - Son Dakika
03:10 Bursa'da TIR kazası: 2 yaralı - Son Dakika
02:55 Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
02:54 İki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
00:56 Katarlılara arazi satma vaadiyle 40 milyon liralık vurgun yapan şüpheliler yakalandı - Son Dakika
23:54 Son dakika: Terör örgütü DHKP/C'nin üst düzey sorumlusu Oya Aslan yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 03:21:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İlker Başbuğ, Zonguldak'ta Türk dış politikası konulu konferansa katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]