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İlker Cumbul: "Tüm Türkiye teleferiklenmeli"

8 saat önce

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler baz alındığında Türkiye'de teleferik kullanımının hala çok düşük olduğunu dile getiren uzmanlar teleferiğin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini dile getirdi.

İlker Cumbul:

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler baz alındığında Türkiye'de teleferik kullanımının hala çok düşük olduğunu dile getiren uzmanlar teleferiğin tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini dile getirdi.


Hem çevreci hem de ekonomik olduğu için kara yolu ile yapılan toplu taşımanın yükünü hafifleteceğini dile getiren uzmanlar Türkiye'de teleferik kullanımının hala çok düşük seviyelerde olduğunu dile getirerek teleferik kullanımının tüm Türkiye'ye yayılması gerektiğini dile getirdiler. Teleferik kullanımının tüm Türkiye'ye yayılması için çalışmalara başladıklarını söyleyen, Teleferik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İlker Cumbul, Türkiye'nin birçok noktasında ekiplerinin uygun noktaları belirlemek için araştırma yaptıklarını, bunların sonucuna göre yerel yönetimlerle de paylaşacaklarını dile getirdi.


Başkan Cumbul, teleferik ile ulaşım sayesinde şehirlerde kara yolu ile yapılan toplu taşımanın yükünün hafifleyeceğini söyleyerek, "Teleferik, hem düşük maliyetli hem de konforlu bir ulaşım yöntemi" dedi. İlker Cumbul, teleferiğin diğer araçlar ile karşılaştırıldığı zaman daha çevreci olduğunu da belirtti. İlker Cumbul, toplu taşımada maliyetinin büyük bir çoğunluğunu akaryakıt giderlerinin oluşturduğunu belirtti. İlker Cumbul, "Toplu taşımada akaryakıt önemli bir maliyet oluşturuyor. Üstelik yoğun trafik olan bölgelerde bunun çoğunluğunu araç durduğu yerde harcıyor. Teleferik ile ulaşım ise çok daha ekonomik" dedi. - İSTANBUL

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 12:01 Kaynak: İHA
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