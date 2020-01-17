İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım
8 dakika önce
Oyuncu İlker Kaleli önceki akşam Etiler Elbet'ten çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, evinin önünden çalınan motosikletini bulamadığını söyledi
Böyle şeylerin herkesin başına gelebileceğini söyleyen Kaleli, kış aylarının geçmesiyle yeni bir motosiklet alacağını açıkladı. Ekranlara döneceğinin müjdesini de veren İlker Kaleli, yeni dizisinde bir öğretmeni canlandıracağını belirtti.
NE OLMUŞTU?
İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks motosikletini Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bırakmıştı. Ertesi sabah motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, karakola gidip çalındığını söyledi ve hırsızlardan şikayetçi olmuştu.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:41
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