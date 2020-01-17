İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım

Böyle şeylerin herkesin başına gelebileceğini söyleyen Kaleli, kış aylarının geçmesiyle yeni bir motosiklet alacağını açıkladı. Ekranlara döneceğinin müjdesini de veren İlker Kaleli, yeni dizisinde bir öğretmeni canlandıracağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks motosikletini Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bırakmıştı. Ertesi sabah motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, karakola gidip çalındığını söyledi ve hırsızlardan şikayetçi olmuştu.