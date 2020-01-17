İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım - Son Dakika
Son Dakika Magazin İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım - Son Dakika Magazin

İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım

8 dakika önce

Oyuncu İlker Kaleli önceki akşam Etiler Elbet'ten çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden oyuncu, evinin önünden çalınan motosikletini bulamadığını söyledi

İlker Kaleli: Yeni motosiklet alacağım, System.String[]

Böyle şeylerin herkesin başına gelebileceğini söyleyen Kaleli, kış aylarının geçmesiyle yeni bir motosiklet alacağını açıkladı. Ekranlara döneceğinin müjdesini de veren İlker Kaleli, yeni dizisinde bir öğretmeni canlandıracağını belirtti.

NE OLMUŞTU?

İlker Kaleli, geçtiğimiz yıl ekim ayında lüks motosikletini Ziya Paşa Yalısı'nın önündeki park alanına bırakmıştı. Ertesi sabah motosikletin yerinde olmadığını fark eden Kaleli, karakola gidip çalındığını söyledi ve hırsızlardan şikayetçi olmuştu.

İlker Kaleli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 01:41 
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