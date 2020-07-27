İlker Püren: "Keçiörengücü'nün istikrarlı bir yapısı var" - Son Dakika

İlker Püren: "Keçiörengücü'nün istikrarlı bir yapısı var"

Keçiörengücü ile anlaşan teknik direktör İlker Püren, "Keçiörengücü'nün kendi kazancıyla, oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var" dedi.

İlker Püren:

Keçiörengücü ile anlaşan teknik direktör İlker Püren, "Keçiörengücü'nün kendi kazancıyla, oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var" dedi.

Başkent ekibi, karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı teknik direktör Serkan Özbalta'nın yerine 37 yaşındaki genç teknik direktör İlker Püren ile 3 yıllığına anlaştı. Anlaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Püren, "Çok ciddi ve güzel bir başlangıcın olduğuna inanıyorum. Genel olarak baktığımızda pandemi süreciyle beraber Türkiye'deki kulüplerin ekonomik yapısını göz önünde bulunduracak olursak Keçiörengücü'nde çalışıyor olmak, burada mesai harcamak son derece mutluluk verici. 14 senedir Başkanımız Sedat Tahiroğlu kulübe ciddi yatırımlar yapmış. Bu kulübün kurumsal hale gelmesinde çok büyük emekleri var. Bizim için burada yapılması gereken en önemli şey oluşan bu yapı içerisinde işimize dört elle sarılarak kulübümüzü başarıya taşımak. Baktığınız zaman Serkan Özbalta geçtiğimiz sezon çok ciddi bir oyun formatı ortaya koydu. Bence çok başarılı bir teknik adam. Bizim için hem avantajlı hem de dezavantajlı bir durum bu. Avantajları şu; hazır oturmuş ve futbol oynamaya alışkın bir grupla çalışacağız. Dezavantajı ise Serkan hocanın yükseltmiş olduğu çıtayı en azından koruyup çalışmalarımız ile daha yukarıya çekme çabası bizi zorlayacak. İnşallah Türk futbolu adına güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Keçiörengücü'nün kendi yağında kavrulan, kendi kazancıyla oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var"

Keçiörengücü'nün kurumsallığından ve yapılanmasından sebep her teknik adamın çalışmaktan mutluluk duyacağı ve sadece işine odaklanacağı bir kulüp olduğunun altını çizen İlker Püren, "Hedefleri ve idealleri olan insanlarız. Bu noktada teklifler vardı. Hem alt liglerden hem de TFF 1. Lig'de hedefleri olan bir kulüple görüşmemiz olacaktı. Fakat Keçiörengücü kulübünü ben Türkiye standartlarında çok ayrı bir noktada görüyorum. Bu kulüp 14 yıl boyunca birçok işi tamamlamış ve bitirmiş. Kulüplerimize baktığımızda genel görüntü itibariyle hem ekonomik yapıları bozuk hem tesisleşme yönünde sıkıntıları var. Kadro yapılanması anlamında sıkıntıları var. Özelliklede çok borçları var. Bu kulüp ise kendi yağında kavrulan, kendi kazancıyla oyuncuya verdiği sözü tutan istikrarlı bir yapısı var. İnanın buna her teknik adamın çalışmaktan mutluluk duyacağı ve sadece işine odaklanacağı bir kulüp. Eğer futbolcu ve teknik adam başarılı olmak istiyorsa en uygun şartlar burada. Burayı tercih etmemdeki sebeplerden birisi başkan Sedat Tahiroğlu ve Abuzer Şahin'nin bu yapı içerisinde ki ciddi çalışma ortamı. İkincisi ise hedeflerime gideceğim noktada sadece işimi odaklanabileceğim başka hiçbir şeyi düşünmeyeceğim ciddi bir kulüp ortamının olması. Tesisleşeme yönünde gerçekten Süper Lig kulüplerini aratmayacak derecede tertemiz, futbolcuların huzurla kalabileceği, teknik adamın kulüp içerisine girdiğinde işine motive olabileceği güzel bir tesis var" şeklinde konuştu.

"Bu kulüp çalıştığı hocasına da futbolcusuna da değer katıyor"

Yeni sezonda daha hızlı ve önde basan bir oyun oynatmak istediğini belirten İlker Püren, "Ben burada Serkan hocaya aslan payını verirken gerçekten realite üzerinde konuşuyorum. Türkiye'de futbol yapılarına baktığımızda gelişimsel değil de hep sonuç odaklı. Yani çok kısa sürede sonuca ulaşmak istiyoruz. Ama burada ısrarla bir sistem üzerinde durulmuş ve total futbol dediğimiz günümüze uygun oyun anlayışı burada var. Sadece teknik direktörlerin bakış açısında bazı ufak tefek değişiklikler yapıp, daha hızlı ve önde basan bir futbol oynayabiliriz. Ama onun dışında takımın zaten ortaya koyduğu ciddi bir profil ve ciddi bir performans var. Öncelikle bunu koruyup geliştirmek. Bu kulüpteki birçok futbolcuyu daha önceden tanıyoruz. Teknik adamları biliyoruz. Bu kulübe kim gelirse gelsin şunu gözlemlemek mümkün, bu kulüp çalıştığı hocasına da futbolcusuna da değer katıyor. Serkan hoca ve ekibi geçtiğimiz sezon burada başarılı olduysa kulübün sunmuş olduğu rahatlık ve imkanlar burada çok etkili. İnşallah bizde bundan soran ki süreçte kendi profilimizi yansıtarak bu kulübü kaldığı noktan bir tık ileriye götürürüz. Ekip benim için son derece önemli belirlediğimiz çok ciddi isimler var. Burada yapacağımız tercihler bizim bundan sonraki sürecimizi fazlasıyla etkileyecek. Bizim için ekibin niceliğinden ziyade niteliği önemli. Bu kulübün yapısına uygun nitelikli bir kadro olacak. Sadece bir iki karara vermem gereken noktalar var" şeklinde konuştu.

Taraftara da seslenen Püren, "Keçiören semtinin genel bir yapısı bir kültürü vardır. Burada herkesin ruhunda güçlü bir yapı var. Onların ruhuna uygun bir futbol yapısı uygulanacak. Desteklerini esirgemesinler bize güvensinler" diyerek açıklamasını sonlandırdı. - ANKARA

Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlker Püren: 'Keçiörengücü'nün istikrarlı bir yapısı var' - Son Dakika Spor
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