İlker Püren: "Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız" - Son Dakika

İlker Püren: "Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız"

20.10.2020 16:29

- İlker Püren: "Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız" Ankara Keçiörengücü Teknik İlker Püren: "Zorluk derecesi üst düzey olan maçı kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz" Bandırmaspor galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik eden Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü...

- İlker Püren: "Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız"

Ankara Keçiörengücü Teknik İlker Püren:

"Zorluk derecesi üst düzey olan maçı kazanmanın mutluluğu içerisindeyiz"

ANKARA - Bandırmaspor galibiyetinden dolayı oyuncularını tebrik eden Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Bunun devamını getirip ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız" dedi.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Bandırmaspor'u 1-0 mağlup eden Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Direktör İlker Püren, mücadeleden sonra düzenlenen basın toplantısında konuştu. Püren, "Zorluk derecesi üst düzey olan maçı kazmamanın mutluluğu içerisindeyiz. Sahada oynayan, oynamayan, duygusunu takım arkadaşlarına geçiren bütün takımı tebrik etmek istiyorum. Çünkü takım olarak iyi olabilirsiniz, taktiksel anlamda bir şeyleri doğru yapabilirsiniz, çok iyi antrene edebilirsiniz. Ama oyuncularınız duyularını sahaya yansıtmadığı zaman galip gelme ihtimaliniz çok azdır. Tesadüflere bağlıdır. Bizim takımımızın en büyük özelliği müsabakalardan önce yapmış olduğumuz taktiksel planı sahada doğru uygulama çabasıyla beraber o birlikte hareket edebilme ve o duygusal yapılarını birbirine geçirebilme özellikleridir. Müsabakayı kazandığımız için çok mutluyuz ama 3 puanın dışında oyuncularımızın birbiri ile olan iletişimi saha içerisinde sonuna kadar devam ettirme istekleri kazanılması zor alışkanlıklardır. Bunları da kazandık" ifadelerini kullandı.

"Hücumsal olarak rakip ayırt etmiyoruz"

Geçtiğimiz hafta Ümraniyespor maçının ilk yarısında daha durağan bir oyun oynadıklarını aktaran İlker Püren, "İkinci yarıda oyuncularımızın istekli ve arzulu oluşu, boş alanlarda topla buluşmaları bize maçı kazandırdı. Bu müsabakaya baktığımızda rakibimiz kim olursa olsun hücumsal olarak rakip ayırt etmiyoruz. Aynı oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Rakibi ayırt etiğimiz tek nokta defansif kurguda, pozisyona göre karar veriyoruz. Bandırma takımını tebrik etmek istiyorum. Bugün belki maçı kazanamadılar ama onlar da iyi oynayarak mücadele ettiler. Ama ne olursa olsun iki takımın da ortaya koyduğu futbol izleyenleri memnun etti. Bütün oyuncularımı tekrardan kutluyorum. İnşallah bunun devamını getirip ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

İlker Püren: Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız
İlker Püren: Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız
İlker Püren: Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız
İlker Püren: Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız

KEÇİÖRENGÜCÜ, Bandırmaspor, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlker Püren: 'Ligde her zaman üst sıralarda olan bir görüntü içerisinde olacağız' - Son Dakika Spor

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