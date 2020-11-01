İlker Püren: "Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum" - Son Dakika

İlker Püren: "Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum"

01.11.2020 16:45

- İlker Püren: "Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum" Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Önümüzdeki Eskişehirspor ve Akhisarspor müsabakalarından maksimum puanlar alıp ligdeki konumumuzu da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum" dedi.

- İlker Püren: "Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Önümüzdeki Eskişehir spor ve Akhisarspor müsabakalarından maksimum puanlar alıp ligdeki konumumuzu da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum" dedi.

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, "Futbol aslında 90 dakikalık bir hikaye. Giriş, gelişme, sonucu olan, sahanın içindeki değişkenlere göre sizin oyunsal formatınızda farklı uygulamalara gittiğiniz keyifli bir spor dalı. Baktığınızda ilk yarı hafta boyunca çalıştığımız taktiksel planı fazlasıyla sahaya yansıttığımız, topa çok sahip olduğumuz ve neticesinde de devre arasına 1-0 önde girdiğimiz bir müsabaka oynadık. İkinci yarı oyuna girerken oyuncularımızla içeride yaptığımız konuşmalarda ikinci yarı oyun sistemimizi aynı şekilde devam ettirmemiz gerektiğini söyledik ama bu dediğim gibi bir süreç olduğu için ister istemez İstanbulspor gibi bir takıma 1-0 önde olduğunuz zaman sanki birinci, ikinci bölgede daha fazla kalarak onların pas yollarını kesip onları durdurabileceğimiz noktasında dürtü meydana geliyor. Bunu engellemeniz çok zor" diye konuştu.

"Buradan 1 puan alabilmek de önemli"

İstanbulspor karşısında alınan 1 puanın önemini vurgulayan Püren, "Ne olursa olsun birinci ya da ikinci bölgede de kalsak oyuncularımızın ikinci yarıda da ortaya defansif olarak koyduğu mücadeleden son derece memnunum. İstanbulspor ile oynayan rakiplerle biz oynadığımız için İstanbulspor'un sezona başladığı bütün müsabakalarını şimdiye kadar izlediğimde onlara karşı en çok pozisyona giren takımın biz olduğumuzu çok net görüyoruz. İkinci yarıda bizim birinci, ikinci bölgeyi savunduğumuz noktalarda rakibin oyunsal formu ile beraber bireysel yetenekli bir iki tane bu ligin üstünde oyuncularının ortaya koymuş olduğu performansla kalemize yaklaşabildiler. Onun dışında biz sistemsel olarak onlara izin vermedik. Netice de puanları paylaştık. Buradan 1 puan alabilmek de önemli. Biz bugün ortaya nasıl bir oyun formatı koyduk ve önümüzdeki haftalarda oynayacağımız oyunla ilgili nasıl bir ışık tuttuk bizim için önemli olan bu" şeklinde konuştu.

Bütün oyuncularını tebrik eden Püren, "Alınlarından akıttıkları ter sonuna kadar helal. Çok fazla mücadele ettiler, istediler. Neticesinde 1 puana razı olmak durumundayız ama çok önemli bir kayıp diye düşünmüyorum. Önümüzdeki Eskişehirspor ve Akhisarspor müsabakalarından maksimum puanlar alıp ligdeki konumumuzu da yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

İlker Püren: Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum
İlker Püren: Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum
İlker Püren: Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum
İlker Püren: Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum

KEÇİÖRENGÜCÜ, İstanbulspor, oyunlar, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İlker Püren: 'Ligdeki konumumuzu yukarıya taşıyacağımızı düşünüyorum' - Son Dakika Spor


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