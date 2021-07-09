Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferi

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü İlker Püren, Galatasaray'a transfer olan Barış Alper Yılmaz ile ilgili "Türk sporuna iyi bir futbolcu kazandırdığımız için mutluyuz." dedi.

Püren, Ankara Keçiörengücü'nde gösterdiği performansla dikkatleri çeken ve Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayan Barış Alper Yılmaz hakkında açıklamalarda bulundu.

İlker Püren, Barış Alper Yılmaz'ın Ankara Demirspor'da çok az süre bulduğunu, genç oyuncuyu transfer ederek gelişimini takip ettiklerini anlattı.

Sezonun ikinci kampı olan Bolu'da oynadıkları hazırlık maçının son 10 dakikasında Barış Alper'i müsabakaya dahil ettiklerini belirten Püren, şu ifadeleri kullandı:

"Oyuna girdiği andan itibaren pozisyonlar üretmeye başladı. Hızlı oyunu ile de dikkatimizi çekti. Kampın ardından Ankara'ya döndüğümüzde Barış Alper Yılmaz, ikinci hazırlık kampına katıldığı için sezon başladığında maçlarda oyuna sonradan dahil etmek gibi bir düşüncemiz vardı. Sezon başladıktan sonra Ümraniyespor maçında Dialiba'nın sakatlanması sonucunda Barış Alper Yılmaz'ı oyuna sürdük. Hazırlık kampında olduğu gibi oyuna girdiği andan itibaren hızlı oyunu ile pozisyonlara girmesi ile birlikte bir hafta sonra oynayacağımız Akhisarspor maçı öncesinde Dodoo'yu kesip Barış Alper Yılmaz'a güvenerek formayı verdik ve o maçta golünü attı. Ona inancımız arttı ve bu ligde oynayabileceğini bize gösterdi. Daha sonra oynadığımız maçlarda ise kendisine ilk 11'de yer vermeyi sürdürdük."

Püren, "Ona güvendik, o da sistemimize uyarak bize katkı sağladı. Gösterdiği performansın ardından Ümit Milli Takım'a gitti ve Ankara Keçiörengücü camiasını gururlandırdı. Türk sporuna iyi bir futbolcu kazandırdığımız için mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.