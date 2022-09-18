İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı - Son Dakika
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İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı

18.09.2022 10:18
İlki iptal edilen KPSS'de ilk oturum başladı

ÖSYM tarafından soruların sızdırıldığı gerekçesiyle iptal edilen KPSS oturumları bugün tekrar yapılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu ise 14.45'te yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 31 Temmuz Pazar günü düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nda 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu ve sızdırıldığı iddiası tepkilere neden oldu. İddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın DDK'ya verdiği talimatın ardından aynı gece ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Hemen ardından da KPSS iptal edildi.

İLK OTURUM BAŞLADI

İptal edilen oturumlardan ilk bugün yapılıyor. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu saat 10.15'te başladı. Eğitim Bilimleri oturumu 14.45'te başlayacak. Genel Yetenek testinde adaylara 30 Türkçe ve 30 Matematik sorusu yöneltilecek. Genel Kültür testinde 25 Tarih, 18 Coğrafya, 9 Vatandaşlık ve 6 Güncel Bilgiler sorusu bulunacak. 120 soru için adayların 130 dakikası olacak. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre verilecek.

SINAVLA İLGİLİ BİLMENİZ GEREKENLER

  • "Sınava Giriş Belgesi" ile fotoğraflı nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı ya da geçerlilik süresi dolmamış pasaportu yanında olmayanlar sınava giremeyecek. En az 15 dakika öncesinde sınav binalarına giriş yapılması da zorunlu.
  • Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumunda adayların sınav binalarına son giriş saati 10.00 olacak.
  • Eğitim Bilimleri oturumunda ise en geç saat 14.30'da sınav binalarına giriş yapılması gerekecek.
  • Sınav öncesi yaşanabilecek aksaklıklara karşı İçişleri Bakanlığı ek önlemler aldı.
  • 81 ilde Nüfus Müdürlükleri sabah saat 7 itibarıyla mesaiye başlayacak.
  • Ayrıca 6 bin 725 ekip aracı ile bin 949 motosikletli polis ekibi, adaylara yardım için hazır olacak.
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