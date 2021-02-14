İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika

İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

14.02.2021 13:08

İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor Türkiye'de ilki Sivas'ta açılan ve sadece kadınlara yönelik eğitim veren "Dijital Medya Okuryazarlığı" kursu kadın istihdamına katkı sağlayacak Türkiye'de ilki Sivas'ta açılan ve sadece kadınlara yönelik eğitim veren "Dijital Medya...

İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Türkiye'de ilki Sivas'ta açılan ve sadece kadınlara yönelik eğitim veren "Dijital Medya Okuryazarlığı" kursu kadın istihdamına katkı sağlayacak

SİVAS - Türkiye'de ilki Sivas'ta açılan ve sadece kadınlara yönelik eğitim veren "Dijital Medya Okuryazarlığı" kursu kadın istihdamına katkı sağlayacak.

Sivas'ta 'Dijital Benim İşim' adlı projeyle kadın kursiyerlere Dijital Medya Okuryazarlığı dersi veriliyor. Sosyal medya ile teknolojinin bilinçli bir şekilde kullanılması ve istihdama katkıda bulunmak amacıyla yürütülen proje kadınlar tarafından da oldukça ilgi görüyor. Türkiye'de ilk olarak Sivas'ta açılan kursa başvuru yoğun olurken, Halk Eğitim Merkezi'nde toplam 16'şar kişilik 4 kurs açıldı. Sadece kadınlara yönelik olan kursta sertifika almaya hak kazanan kursiyerlerin birçoğu iş sahibi olmayı hedefliyor.

Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Baker, ilk kez Sivas'ta açılan kursa başvurunun yoğun olduğunu belirterek, "Buradaki en büyük amacımız özellikle bayan kursiyerlere dijital okuryazarlığı öğretmek. Sosyal medya kullanımını, dijital pazarlamayı ve ana hatlarıyla bilgisayarın genel kullanımını öğretmek. Bu doğrultuda hazırlanan projeye katıldı arkadaşlarımız ve sertifika almaya hak kazandılar. Toplamda 24 saat sürüyor. Bu projenin sonrasında kursiyerlerimiz sosyal medyayı nasıl kullanacaklarını, dijital içerikleri nasıl kullanacaklarını, sosyal medyada nasıl yasal satış yapabileceklerini ya da sosyal medyadan veya internetten nasıl alışveriş yaparken nelere dikkat edeceklerini, özellikle ofis programlarını nasıl kullanacaklarını ana hatlarıyla öğreniyorlar. Yapmış oldukları bu hayatımıza giren dijital medyayı, cep telefonu ve bilgisayarları, tabletleri daha verimli ve güzel bir şekilde doğru ve faydalı bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğreniyorlar. Bu kursun duyurusunu yaptıktan sonra yoğun bir başvuru oldu. Bayanların böylesi bir kursa gerçekten ihtiyaçları vardı ve toplamda 4 kurs açtık. Sürekli başvuru oluyor. Başvuru oldukça da açıyoruz. Bu 'Dijital Benim İşim' projesi kapsamında kurs açan ilk il Sivas ilidir" şeklinde konuştu.

Sivas İŞKUR İl Müdürlüğü Şube Müdürü Aydın Karahan ise, kursun istihdama yansıması gerektiğini söyleyerek, "Bu bölümümüzdeki eğitimlerin temel amacı iş arayan arkadaşlara olsun, genel anlamda kursiyerlere olsun bir işveren karşısında iş başvurusu yaptığında nasıl davranmalı, nelere dikkate etmeli, bir özgeçmiş nasıl hazırlanır gibi konularda öncelikle kendilerini bilgilendirme eğitimlerini yapıyoruz. Bu sadece kursiyer olanlar değil, kentimizdeki işsiz olan herkese online veya bireysel olarak bilgilendirmeler yapıyoruz. Tabii bizim amacımız şu. Kurs bitti iş bitti olmasın. Bu iş istihdama yansısın. Ne kadar istihdama yansırsa bizim ilimizin de ekonomisine katkı sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerden İrem Kızrak, "Aslında bildiğim ama birçok şeyin eksik olduğunu fark ettiğim için başvurdum. En basitinden internet alışverişleri, dijital formlar bu konuda bilgi almak için geldim. Gerçekten de çok fazla katkısı oldu. Buradan çıktığımda ilk yapacağım iş etrafımdakileri bilgilendirmek olacak. Çünkü birçok eksiğimiz var" dedi.

İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor
İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor

Halk Eğitim Merkezi, Türkiye, Medya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İlki Sivas'ta açıldı, kadınlar yoğun ilgi gösteriyor - Son Dakika


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