İLKİM 7/24 halkın hizmetinde - Son Dakika

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, haftanın 7 günü 24 saat vatandaşın hizmetinde olan İlkadım Belediyesi İletişim Merkezi (İLKİM) ile sorunlara en hızlı çözümü sunduklarını belirtti.



En iyi hizmet için en doğru iletişim



Halkın sorunlarını anlayarak en doğru çözümleri sunmanın yolunun doğru ve sağlam bir iletişim kurmak olduğunu belirten Başkan Necattin Demirtaş, "Halkımızın beklentilerini doğru tespit etmek için en iyi yol doğru bir iletişim sistemi kurmaktır. Bu nedenle İLKİM ile bu iletişimin alt yapısını oluşturmuş oluyoruz. İLKİM'de görevli personellerimiz sadece belediye binamız içerisinde değil ilçemiz sınırlarında yapılan etkinliklerde yer alarak hizmeti halkımızın ayağına götürüyor. Yakın zamanda başlattığımız Belediye Mahallenizde Projemiz ile mahallelerimize kurduğumuz hizmet çadırları ile vatandaşımızın beklentilerini arada hiçbir bürokrasi engeli olmadan kendi ağızlarından dinleyerek en hızlı çözümleri hayata geçiriyoruz" dedi.



İlkadım'a yakışan hizmet anlayışı



"Halkımızın sorunlarını ve taleplerini doğrudan iletebilecekleri ve karşılıklı güven ortamında kurulan iletişim ile profesyonel çözümler sunduğumuz iletişim merkezimiz 7/24 hizmet esasına dayanmakta" diyen Demirtaş, şunları söyledi: "İLKİM'de vatandaşlarımız tarafından iletilen şikayet ve talepleri ilgili birimlerle paylaşıp sorunun takibini yaparak sonuca ulaştırıyoruz. Şikayetini iletirken zaman zaman vatandaşlarımız tarafından kişisel bilgilerini vermek istemeyenler olmakta. Bu konuyla ilgili olarak da halkımızın güvenliğini ilk sırada tuttuğumuzu söylemek isterim. İLKİM'de hızlı ve doğru hizmet anlayışının yanında karşılı güven ortamını da sağlayarak ilçemizde ki sorunları en aza indirmeyi amaçlıyoruz."



Gelen taleplere yüzde 100 geri dönüş



2019 yılı Nisan ayından itibaren vatandaşlar tarafından WhatsApp, telefon ve yüz yüze iletilen 6 bin 651 talebin tamamına İLKİM tarafından geri dönüş sağlanırken bu sorun ve taleplerin yüzde 95'i sonuca kavuşturulmuş durumda. İLKİM'e şikayet, talep ve önerilerini bildirmek isteyen vatandaşlar 0505 1785501 numaralı WhatsApp hattını ve 444 5501 numaralı telefonu kullanabilecekleri gibi İlkadım Belediyesi Ana Hizmet Binasına giderek yüz yüze de bildirebiliyor. - SAMSUN