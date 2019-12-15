Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu - Son Dakika Spor

Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu

6 saat önce

Uluslararası Güreş Hakemliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı.

Ilkım, Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcısı oldu, System.String[]

Uluslararası Güreş Hakemliği Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ilkım, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi dekan yardımcılığı görevine atandı.


Malatya İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapan Mehmet Ilkım'ın fakültenin dekan yardımcılığı görevine atandığı bildirildi.


Ilkım, doktora çalışmasını engelli bireyler üzerine yaptıktan sonra yine engelli bireyler üzerine 30'dan fazla makale yayınladı. Ilkım ayrıca engelli bireylerin sosyalleşmeleri üzerine spor projelerinde görev aldı.


Atamayla ilgili konuşan Ilkım, "Böyle önemli bir görevi şahsıma layık gören rektörümüz ve dekanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bana inananları mahcup etmem" diye konuştu. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:01 Kaynak: İHA
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