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İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı - Son Dakika

İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı

08.07.2021 11:17
İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı, System.String[]

Geçtiğimiz sezon mücadele gösterdiği TFF 1'inci Lig'de genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahada yer alan, 17 oyuncusu ise ilk kez profesyonelliğe adımını atan Bursaspor'da, gençler de deneyim kazandı.

Geçtiğimiz sezon mücadele gösterdiği TFF 1'inci Lig'de genç oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahada yer alan, 17 oyuncusu ise ilk kez profesyonelliğe adımını atan Bursaspor'da, gençler de deneyim kazandı.

20 yaş altındaki, 20 oyuncunun sezon boyunca gerek lig, gerekse kupa karşılaşmalarında süreler alması dikkat çekerken; forma şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması 20,75 oldu. Bu rakam, ligdeki en genç kadroya sahip olduğunu gösterdiği gibi, aynı zamanda Türkiye'deki profesyonel liglerde mücadele veren en düşük yaş ortalamalarından biri niteliğinde yer aldı.

"BİZİM İÇİN ARTI OLACAKTIR"Yeni sezon çalışmalarını da, bu mevcut kadro bünyesinde gerçekleştiren Bursaspor'da, genç isimlerin geçtiğimiz sezon aldığı sürelerle deneyimler kazanması, teknik heyetin de yeni sezona umutla bakmasını sağlıyor. Teknik direktör Mustafa Er, konu ile ilgili daha önce yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Geçen sene de oyuncular kaybettik, şu avantajımız var, 17 tane ilk defa profesyonel ligde oynayan oyuncu oynattık. Şu an bu oyuncularımız, birçok anlamda geliştiler. Ligi gördüler, geçen seneden düzenimiz var. Oyuncularımız, ne istediklerimizi çok net biliyor, bu bizim için artı olacaktır. Daha verimli bir sezon geçireceğiz."GÜVEN VERİLDİGeçtiğimiz sezona bakıldığında 10 Mart 2005 doğumlu sağ bek Hamza Arıkan, 16 yaş 1 ay 21 günle Bursaspor tarihinde en genç forma giyen oyuncu oldu. 20 yaşındaki İsmail Çokçalış ve Burak Kapacak ise pek çok mücadelede ilk 11'in değişmez isimleri haline gelerek, en fazla forma giyen 4 isimden ikisi olarak öne çıktı. 20 yaş altı grubunda da 19 yaşındaki Batuhan Kör, bin 929 dakika sahada kalarak, bu alanda ilk 10 içerisinde yer aldı.PERFORMANSLAR, GÖZ DOLDURDUGençlerin birçoğu, ilklerini yaşadığı sezona oyuna katkılarıyla da ön plana çıktı. Santrafor oyuncusu Batuhan Kör, 31 maçı 11 gol ve 1 asist ile tamamladı. Genç oyuncu, takımın da en golcü ismi unvanını aldı. 17 yaşındaki bir diğer santrafor Eren Güler de, 453 dakikaya 4 gol sığdırdı. Sezonun ikinci yarısından itibaren formayı kapan ve istikrarlı olarak karşılaşmalara ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki stoper Taha Altıkardeş de forma giydiği 14 maçın 11'inin tamamında sahada kaldı.DENEYİMİN, SAHAYA YANSIMASI ÖN GÖRÜLÜYOR

Bursasporlu gençlerin, geçen sezon ligde ilk sürelerini almalarına karşın gösterdiği bu performans dikkat çekerken, bu sezon elde edecekleri deneyimleri sahaya yansıtmaları da camianın en büyük temennisi konumunda. Mustafa Er de geçtiğimiz sezon ilk kez takımla birlikte teknik direktör olarak sezon başı çalışmalarını gerçekleştirirken, transfer engeli kaldırıldığında kendi kadrosunu oluşturabilme imkanı yakalayacak. Bu duruma ilişkin A, B ve C planlarının da hazır olduğunu belirten Er, özellikle lige iyi bir başlangıcı önemsiyor.


İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı
İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı
İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı
İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı

Futbol Federasyonu, Mustafa Er, Bursaspor, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İlkleri yaşayan Bursaspor'un genç isimleri, deneyim kazandı - Son Dakika Spor


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