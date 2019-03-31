Son Dakika Haberleri: İlklerin Kadını Fatma Şahin İlk Oyu Kullandı

İlklerin Kadını Fatma Şahin İlk Oyu Kullandı

40 dakika önce

İlklerin kadını Fatma Şahin ilk oyu kullandı Fatma Şahin oyunu kullandı İlk oy kullanan başkan adayı Şahin olduGAZİANTEP - Gaziantep'te Saat 07: 00 de başlayan oy kullanma işleminde ilk oyu Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin Kullandı.

İlklerin kadını Fatma Şahin ilk oyu kullandı
Fatma Şahin oyunu kullandı
İlk oy kullanan başkan adayı Şahin oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te Saat 07: 00 de başlayan oy kullanma işleminde ilk oyu Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin Kullandı.
Türkiye bugün yerel seçimlere gidiyor. Gaziantep'te oy verme işlemi saat 07: 00 de başladı. İlk oyu saat 07: 00 de Aslı Alevli İlköğretim okuluna gelen Cumhur İttifakı adayı Fatma Şahin kullandı. Şahin seçimin vatana ve millete hayırlı olmasını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:13 Kaynak: İHA

Gaziantep, Fatma Şahin, Genel
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