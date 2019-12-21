İlknur Akkuş, Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor İlknur Akkuş, Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu - Son Dakika Spor

İlknur Akkuş, Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu

6 saat önce

Ankara'da yapılan Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü olan İlknur Akkuş'u, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun tebrik etti.

İlknur Akkuş, Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü oldu, System.String[]

Ankara'da yapılan Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü olan İlknur Akkuş'u, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun tebrik etti.


160 güreşçinin katılımıyla gerçekleşen Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'ncüsü olan Demirözülü sporcunun ilk üçte yer almasının gurur verici olduğunu ifade eden Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, "İlçede geçmişi henüz 6 ay gibi kısa süreye dayanan güreşin alınan bu sonuçla her geçen gün daha da iyiye gideceğini umut ediyorum. Ankara Taha Akgül Spor Salonunda 17-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 160 güreşçinin katıldığı Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonasında Demirözü Spor Kulübü Güreşçimiz İlknur Akkuş hem ilimizi hem de ilçemizi en iyi şekilde temsil ederek Türkiye 3'ncüsü olarak bronz madalya kazanmıştır. Bu sonuçla güreşçimiz, aynı zamanda Milli Takım seçmelerine girmeye hak kazanarak bizi gururlandırmıştır. Bu onuru yaşayan sporcumuzu tebrik ediyor başarılarının devamını diliyor teşekkürlerimizi iletiyorum" dedi.


Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun katkılarından dolayı Bayburt Valisi Cüneyt Epçim'e, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Hayrettin Öner'e, güreş antrenörü Mustafa Çiftçi'ye ve Demirözü Spor Kulübü yöneticilerine teşekkür etti. - BAYBURT

Demirözü, Türkiye, Akkuş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:03 Kaynak: İHA
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