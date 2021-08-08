İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra gözlerden uzak bir yaşam süren İlknur Soydaş, Nişantaşı City's'de objektiflere takıldı. Ayak üstü muhabirlerin sorularını cevaplayan Soydaş, oyunculuğu bırakmadığını söyleyip, "İyi bir proje olursa neden olmasın. Set ortamını çok özledim" dedi. İlknur Soydaş, 'Karabiberim' olarak kendisini lanse edilmesinden dolayı isyan etti.

Oyuncu, "Karabiberim'le var olmadım. Bir çok dizi ve sinema projelerinde oynadım. Ama sürekli 'Karabiberim ile gündeme getiriyorlar. Resmen üzerime yapıştı. Yanlış anlaşılmasın 'Karabiberim' klibinde oynadığı rahatsız değilim ama bir gerçek var bir çok projede yer aldım" diyerek rahatsızlığını dile getirdi.