Kars'ta, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi.

Kentte yeni hizmete giren Yenişehir İlkokulundaki törene, Kars Valisi Türker Öksüz, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, öğrenciler ve velileri katıldı.

Vali Öksüz ve beraberindekiler tören öncesi hizmete yeni giren okulunu açılışını gerçekleştirdi. Okulda incelemelerde bulunan Öksüz, okul hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Açılış sonrası düzenlenen törende konuşan Öksüz, 2019-2020 eğitim öğretim yılının öğrencilere, öğretmenlere, velilere, Kars'a ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Öksüz, bir milletin muasır medeniyetler seviyesine ulaşabilmesi ve geleceğe umutla bakabilmesinin eğitimden geçtiğini ifade ederek, "Geleceğimizin teminatı ve güvencesi olan sevgili çocuklarımızın, eğitim sisteminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda her türlü şiddet ve kötü alışkanlıktan uzak, sağlıklı, güvenli, huzurlu ve çağın gereklerine uygun bir eğitim ortamında, kendilerine, ailelerine, topluma ve tüm insanlığa yararlı bireyler olarak yetişmesi en önemli amacımızdır." dedi.

Çocukların yarınlara en iyi şekilde hazırlanması gerektiğini anlatan Öksüz, "Çocuklarımızın aydınlık yarınları için büyük önem arz eden okul aile işbirliğine gereken önemi vereceğinize inanıyoruz. Geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler yaşadığınız heyecan ve coşkuyu tüm kalbimle yaşıyor ve paylaşıyorum. Bu heyecan ve coşkunuzu hayat boyu devam ettirmeniz dileğiyle 2019-2020 eğitim öğretim yılının ülkemize Kars'a tüm eğitim çalışanlarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Gökhan Altun da öğretmenlere büyük sorumluluklar düştüğünü anımsatarak, "Biz öğretmenler büyük sorumluluk taşıyoruz. Çünkü bizler insan eğitimiyle ilgilenen bir meslek sahibiyiz. Bir toplumda yapılan iyi ya da kötü işlerin tamamının sorumlusu olarak kendimizi görmek zorundayız. Çünkü toplumun bütün kesimleri bizim eğitimimizden geçiyor. Ne zamanki bizler görev ve sorumluluğumuzu hakkıyla yerine getirirsek çocuklara örnek insanlar olabilirsek işte o zaman ülkemiz dünya insanlığına örnek ülke olacaktır." ifadesini kullandı.