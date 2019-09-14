Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 2019-2020 İlköğretim Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Bilgin mesajında, okumak, öğrenmek, değişmek ve değiştirmek için eğitim öğretimin önemli olduğunu belirtti.

Bir sonraki nesillere yaşanılabilir bir dünyayı müjdelemek üzere yeni bir eğitim ve öğretim yılına ulaşmanın heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:

"Ailede başlayıp okullarda devam eden ve insan hayatının her dönemini kapsayan eğitim, üzerinde titizlikle durulması ve her şeyden fazla sahiplenilmesi gereken, kararlılık ve süreklilik isteyen bir süreçtir. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımız okullarına, arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın sevincini yaşarken; değerli anne babaları da yavrularını sevgiyle, ümitle okula hazırlanmanın güzelliğini ve tatlı telaşını paylaşıyorlar."

Bilgin, mesajında şunlara yer verdi:

"Bugünün dünyasında yeterlilik ve güçlü temsil için nitelikli ve donanımlı insana ihtiyaç vardır. Çağın ruhunu doğru okumak ve insan kaynaklarımızı doğru yönlendirerek etkin kılabilmek için bilgece dokunuşlara ihtiyaç vardır. Okullar sadece bilimsel bilginin verildiği mekanlar değil aynı zamanda kültür, sanat ve hayata ilişkin derslerin de verildiği eğitim kurumlarıdır. Eğitimdeki amacımız; sadece mesleki ya da akademik anlamda başarılı bireyler değil, aynı zamanda değerleriyle kuşanmış bir ruh güzelliğine sahip nesiller yetiştirmektir."