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İlköğretim Haftası

1 saat önce

Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

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Kırklareli'nde, İlköğretim Haftası dolayısıyla çelenk töreni düzenlendi.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Kalkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören devam etti.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eğitim öğretim döneminin sorunsuz ve başarılı bir şekilde geçmesi için çalıştıklarını ifade eden Kalkan, eğitimin bireyin, toplumun ve insanlığın geleceği için son derece önemli ve değerli olduğunu belirtti.

Her geçen gün bilgi ve teknolojinin daha önemli hale geldiğini aktaran Kalkan, şunları kaydetti:

"Eğitimin ve niteliğinin bu gelişmelere paralel olması büyük bir ihtiyaçtır. Yeni kuşakları gerekli bilgi, beceri, anlayış ve kazanımlarla toplum yaşayışındaki yerlerini en iyi şekilde alması için hazırlarken, eğitimin nitelik ve kalite boyutu her geçen gün önemini arttırmaktadır.

Bu anlayışla bizler 233 kurum, 3 bin 529 öğretmen ve 48 bin 312 öğrenci ile eğitimin amaç ve ilkeleriyle, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı akademik, sosyal, kültürel sportif yönden güçlü, bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda çocuklarımıza çağın gereklerine uygun en iyi eğitimi vermeyi amaçlamaktayız."

Mustafa Kemal Atatürk, Kırklareli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:50 Kaynak: AA
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