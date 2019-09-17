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İlköğretim Haftası

52 dakika önce

Çaycuma ilçesinde ilköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

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Çaycuma ilçesinde ilköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen etkinlikte, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, burada yaptığı konuşmada, insanın en değerli varlık olduğunu söyledi.

Öğrencilerin yeni hedeflere, yeni hayallere ve yeni bilgilere ulaşmak için emek vermeleri gerektiğini ifade eden Baş, şöyle konuştu:

"Çalıştıkça başarıya ulaşacağınızdan hiç şüpheniz olmasın. Sizler bizim geleceğimiz, umudumuz ve yarınlara bugünden daha güçlü ulaşacağımızın teminatısınız. Başınız dik, yolunuz açık, azminiz daim olsun. Eğitim, toplumun bekasını doğrudan etkileyen bir süreçtir. Bir ülkenin geleceği, o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır. İyi ve doğru eğitim, insanı yücelten ve yükselten kanatlardır."

İmam Hatip Ortaokul öğrencilerinin gösterilerinin ardından tören sona erdi.

Çaycuma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 05:44 Kaynak: AA
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