Amasya'nın, Merzifon, Gümüşhacıköy ve Taşova ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Merzifon Mehmet Akif Ersoy İlkokulu bahçesinde düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yozgat, burada yaptığı konuşmada, tüm eğitim camiasının ve öğrencilerin yeni eğitim yılını kutladı.

Şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile sona eren törene Kaymakam Gürkan Demirkale, Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Ergül, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Canpolat, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Gümüşhacıköy

Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk büstüne çelenk bırakmasıyla başlayan tören, Kemalpaşa İlkokulu bahçesinde devam etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gültekin, burada yaptığı konuşmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılına 1 anaokulu, 8 ilkokul, 7 ortaokul, 5 ortaöğretim kurumu olmak üzere 21 örgün eğitim ve 2 yaygın eğitim kurumu ile başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Törene Kaymakam Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Zehra Özyol, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Aziz Bektaş Kaymak, daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

Taşova

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen programda konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları gösterileri sunuldu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer, burada yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılına eksiksiz hazırladıklarını belirterek, yeni eğitim öğretim yılının eğitim camiasına hayırlar getirmesini diledi.

Programa Amasya Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.