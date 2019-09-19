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İlköğretim Haftası

27 dakika önce

Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Bahşılı ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk İlkokulu'nda devam eden programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Bahadır Dülger, İlköğretim Haftasına erişmenin mutluluğu ve heyecanı içerisinde olduklarını söyledi.

İçerisinde bulundukları sorunların ancak eğitimle çözüleceğine, ülkemizin aydınlık ve mutlu yarınlara ancak eğitimle şahlanacağına inandığını dile getiren Dülger, şöyle konuştu:

"Bizlere emanet ettiğiniz değerli varlığınızın ağır sorumluluğunu omuzlarımızda, yüreğimizde hatta hücrelerimizde hissediyoruz. Minik yüreklerin coşku dolu ritmiyle kutladığımız bu güzel gün, umarım gelecekte daha mutlu, huzurlu ve başarı dolu nice yılların da müjdecisi olur. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve bizler için bayramlar kadar güzel sevinçlerin habercisi olan İlköğretim Haftası hepimiz için kutlu olsun."

Kaymakam Ahmet Altun'un da katıldığı program, öğrenciler tarafından okunan şiirler ve gösterilerin ardından sona erdi.

Bahşılı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:20 Kaynak: AA
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