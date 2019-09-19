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İlköğretim Haftası

15 dakika önce

Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

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Amasya'nın Suluova ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Kaymakam Erdoğan Kanyılmaz, Şehit Aydın Korkmaz Ortaokulu'nda düzenlen programda, tüm öğretmen ve öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılını kutladı.

Sorunsuz bir eğitim ve öğretim yılı için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirten Kanyılmaz, "Şimdi iş değerli öğretmen ve öğrencilerimize düşüyor. Bundan sonra ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine ulaşması için daha çok çalışacağız. Bir taraftan milli değerlerimize bağlı bir taraftan da çağın gerektirdiği donanımlara sahip nesiller yetiştirmeliyiz. Ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri var. Bunu başarmak içinde eğitimde çok başarılı çalışmalar ortaya koyup gelecek nesillerimiz yeterli ve yetkin yetiştirmeliyiz." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ise ilçe genelinde 44 okulda 646 öğretmen ve 9 bin 529 öğrenci ile eğitim öğretime başladıklarını kaydetti.

Suluova, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 04:00 Kaynak: AA
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