İlköğretim Haftası Develi'de Coşkuyla Kutlandı

İlköğretim Haftası Develi ilçesinde çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlköğretim Haftası nedeniyle Develi Cumhuriyet meydanında Atatürk anıtına çelenk bırakılarak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cesarettin Kocatürk İlkokulu'nda devam eden programa Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak, Siyasi Parti Temsilcileri, STK temsilcileri, Öğrenciler ve veliler katıldı.



Develi Kaymakamı Murat Duru "İlçemizde olduğu gibi Ülkemizde de ilk öğretim haftası çeşitli günlerde kutlanıyor pazartesiden cumaya kadar, tabi ilk öğretim haftası bizim için Edirne'den Hakkari'ye kadar 82 Milyon Müslüman Necip Türk Milleti için çok önemli, çünkü bütün çocuklarımız İlk, Orta ve Lise ve hatta Üniversiteler de yakında açılacak. Geleceğimizin teminatı olan göz bebeğimiz çocuklarımızın eğitim öğretime başladığı gün pazartesi ve bunu takip eden hafta da ilk öğretim haftası. Bugün o ilk öğretim haftasını ilçemizde, bu güzel okulumuz da coşkuyla kutlamaktan mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.



Öğrencilerden başarılı olacaklarına dair söz alan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar "Kıymetli misafirler pazartesi günü okullarımız açıldı ve Develimizde güzel bir heyecan başladı sokaklarımızda, okullarımızda, evlerimizde bir heyecan başladı, İnşallah yüce Rabbimiz'den dileğimiz pazartesi günü başlamış olan bu eğitim öğretim yılımız kazasız belasız hiçbir çocuğumuzun burnu kanamadan başarılı bir şekilde geçer. Bu açılış programına gelen başta annelerimiz olmak üzere velilerimize çok çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak "Ülkemizi geleceğe güvenle taşımak müreffeh milletler arasında yer almasını sağlamak için birinci şart şüphesiz eğitimdir, bu anlamda yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek hepimizin ortak hedefidir. Yeni Eğitim Öğretim Yılımız Kadim Büyük Türk Milletine hayırlı uğurlu olsun, hepinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.



Program Öğrencilerin Şiir okuması, gösteriler düzenlemesi ve İlçe Protokolünün sınıfları ziyaret etmesi ile son buldu. - KAYSERİ