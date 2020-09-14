"İlköğretim Haftası" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi - Son Dakika

Giresun'da, "İlköğretim Haftası" dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi.

Valilik önünde gerçekleştirilen törende, Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından tören sona erdi.

Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Tosunoğlu, İlköğretim Haftası dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

Tosunoğlu, 31 Ağustos-18 Eylül arasında Milli Eğitim Bakanlığının talimatları doğrultusunda uzaktan eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü anımsatarak, bir taraftan da okulların 21 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini aktardı.

Tosunoğlu, gerek okullarda özverili idareci ve öğretmenlerin çalışmaları gerekse Milli Eğitim Müdürlüğü'nün öğrencilere en kaliteli eğitimi sunmak için oluşturduğu altyapı çalışmalarıyla eğitim sürecinin sorunsuz işlediğini kaydetti.