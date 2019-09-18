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İlköğretim Haftası Kula'da kutlandı

1 saat önce

İlköğretim Haftası, Manisa'nın Kula ilçesinde törenle kutlandı.

İlköğretim Haftası Kula'da kutlandı, System.String[]

İlköğretim Haftası, Manisa'nın Kula ilçesinde törenle kutlandı.


Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına çelenk bırakılmasının ardından başlayan kutlamalar, Tapduk Emre İlkokulunda devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuyup, halk oyunu gösterileri yaptığı etkinlikte konuşan Kula Kaymakamı Kemal Duru, "Yaşadığımız toplumda, huzurla yaşayabilmek için eğitime önem vermemiz gerektiği aşikardır. Bunları defalarca söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bunun önemini asla yadsıyamayız. Kesin ve tek bir çözüm var ise bu da eğitim ve öğretimden geçiyor." dedi.

Programa, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, daire ve okul müdürleri, öğretmen, öğrenciler ve aileleri katıldı.


Program sonunda protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler havaya uçan balon bıraktılar.

Manisa, Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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