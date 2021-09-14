İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi

14.09.2021 07:55
İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi

İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; "Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz" dedi.

İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; "Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz" dedi.

İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; "Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz ve öğretmenler tarafından çelenk koyma töreni düzenlendi.

Çelenk koyma töreninin ardından Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulu'nda devam eden etkinlikte Türkiye'yi vizyon ve misyonları ile buluşturacak olan unsurun eğitim olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, "İlimizde bin 100 okulda 20 bin 997 öğretmen ve 308 bin 728 öğrenci ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu ile buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin eğitimde de gurur duyulacak bir şehir olduğunu söyleyerek, "Geleceğimiz olan güzel yavrularımızın fiziki koşulların yanında ve en önemlisi eğitim sürecinde alacakları bilgi ve donanımları çok önemsiyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz, minnet duyuyoruz. Eminim ki emanet ettiğimiz yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, milli duygularla bezendirmek, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize bağlı hale getirmek ama kültürünü, örfünü ve inancını da asla göz ardı ettirmemek içerisinde bu çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Muasır medeniyetler seviyesine getireceğimiz ülkemizi işte buradaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle getireceğimizin de altını çizmek istiyorum" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ile okulların değerli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bütçede daha öncesinde de Milli Eğitim'e çok pay ayrılıyor ve bunun neticesinde de okullarımıza ve eğitimimize çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunların sonuçlarını alıyoruz. Tabi 2023 eğitim-öğretim vizyonunda hepimizin bildiği gibi okulların tekli eğitim sistemine geçmesi planlanıyor. Kayserimizde son 2 yılda hem kurumlarımız hem de hayırseverlerimizle birlikte yeni okullarda çok büyük mesafe aldık. Okullarımızı birer birer eğitime açıyoruz. Daha önce 2-3 yılda tamamlanan okulları artık 8-9 ayda tamamlamaya başladık. İnşaatı devam eden okullarımız var. Biz inşallah Kayseri olarak 2022 eğitim yılı sonunda tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul öğrencisi Güldiyar Hava Köse tarafından 'Hayat bayram olsa' şarkısını seslendirildi. 4. Sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan diğer öğrencilere çiçek verilmesinin ardından, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. İHA

Tüm hakları saklıdır. Bu sitede yer alan yazı, haber, fotoğraf, video ve sair dokümanların, bireysel kullanım dışında izin alınmadan kısmen veya tamamen kopyalanması, çoğaltılması, kullanılması, yayımlanması ve dağıtılması kesinlikle yasaktır. Bu yasağa uymayanlar hakkında 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca yasal işlem yapılacaktır.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500
Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: 'Köy Yaşam Merkezleri, köylerin kalbi demek' Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik: 'Köy Yaşam Merkezleri, köylerin kalbi demek' Kayseri'de kapalı 31 okul köy yaşam merkezi oldu Kayseri'de kapalı 31 okul köy yaşam merkezi oldu

milli eğitim bakanlığı, Cumhuriyet Meydanı, ilköğretim haftası, Kayseri, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi - Son Dakika

Bu haber Habermetre tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Habermetre tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Habermetre kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2023 09:11:06. #1.11#
SON DAKİKA: İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement