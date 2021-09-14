İlköğretim Haftası nedeniyle Kayseri'de etkinlik düzenlendi

İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; "Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz" dedi.

İlköğretim Haftası nedeni ile düzenlenen etkinliklere katılan Vali Şehmus Günaydın; "Eğitimde fırsat eşitliği ile okulları daha iyi hale getirmeliyiz" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan İlköğretim Haftası etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz ve öğretmenler tarafından çelenk koyma töreni düzenlendi.

Çelenk koyma töreninin ardından Kocasinan Mehmet İlgü İlkokulu'nda devam eden etkinlikte Türkiye'yi vizyon ve misyonları ile buluşturacak olan unsurun eğitim olduğunu söyleyen İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlyas Yılmaz, "İlimizde bin 100 okulda 20 bin 997 öğretmen ve 308 bin 728 öğrenci ile 2021-2022 eğitim-öğretim yılına başlamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanlığımızın ortaya koyduğu 2023 hedefleri, 2053 ve 2071 vizyonu ile buluşturacak olan temel unsur da yine eğitimdir. Yeni eğitim-öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kayseri'nin eğitimde de gurur duyulacak bir şehir olduğunu söyleyerek, "Geleceğimiz olan güzel yavrularımızın fiziki koşulların yanında ve en önemlisi eğitim sürecinde alacakları bilgi ve donanımları çok önemsiyoruz. Bizleri yetiştiren öğretmenlerimizin ellerinden öpüyoruz, minnet duyuyoruz. Eminim ki emanet ettiğimiz yavrularımızı en güzel şekilde yetiştirmek, milli duygularla bezendirmek, bayrağımıza, vatanımıza, milletimize ve devletimize bağlı hale getirmek ama kültürünü, örfünü ve inancını da asla göz ardı ettirmemek içerisinde bu çalışmaların yapılmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer ise, "Muasır medeniyetler seviyesine getireceğimiz ülkemizi işte buradaki çocuklarımız ve öğretmenlerimizle getireceğimizin de altını çizmek istiyorum" dedi.

Eğitimde fırsat eşitliği ile okulların değerli hale getirilmesi gerektiğini söyleyen Vali Şehmus Günaydın, "Bütçede daha öncesinde de Milli Eğitim'e çok pay ayrılıyor ve bunun neticesinde de okullarımıza ve eğitimimize çok ciddi yatırımlar yapılıyor. Bunların sonuçlarını alıyoruz. Tabi 2023 eğitim-öğretim vizyonunda hepimizin bildiği gibi okulların tekli eğitim sistemine geçmesi planlanıyor. Kayserimizde son 2 yılda hem kurumlarımız hem de hayırseverlerimizle birlikte yeni okullarda çok büyük mesafe aldık. Okullarımızı birer birer eğitime açıyoruz. Daha önce 2-3 yılda tamamlanan okulları artık 8-9 ayda tamamlamaya başladık. İnşaatı devam eden okullarımız var. Biz inşallah Kayseri olarak 2022 eğitim yılı sonunda tekli eğitime geçmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından okul öğrencisi Güldiyar Hava Köse tarafından 'Hayat bayram olsa' şarkısını seslendirildi. 4. Sınıf öğrencileri tarafından okula yeni başlayan diğer öğrencilere çiçek verilmesinin ardından, protokol üyeleri sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti. İHA

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