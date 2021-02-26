İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı - Son Dakika

İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı

26.02.2021 00:28

Konya'da ilköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, seslendirdikleri şarkıyla kutladılar.

Konya'da ilköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü, seslendirdikleri şarkıyla kutladılar.

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sanatçısı Hüseyin Kubilay Öztuğ tarafından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum günü için yazılıp, bestelenen "Çok Yaşa Tayyip Dede" şarkısı, sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından özgün bir projeye dönüştürüldü.

Eser, Konyalı ilköğretim çocuklarından oluşturulan koro ile Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu kayıt stüdyosunda seslendirilerek kaydedildi ve yine Mevlana Kültür Merkezi Sultan Veled Konser Salonu'nda görüntüye alındı.

İlköğretim öğrencilerinin seslendirdiği şarkının sözleri şöyle:

"Sevgin her an kalbimde

Çok yaşa Tayyip dede

Seni çok seviyoruz

Çok yaşa Tayyip dede

Vatanını çok seven, bizler için didinen

Düşmana diz çöktüren yiğit, yürekli dede

Minik kalbim seninle

Dik dur sakın eğilme, vatanıma sahip çık düşman her an tetikte

Tablet, kitap dağıttın

Bizi hep öne aldın

Önce çocuklar dedin

Bizi sen ne çok sevdin

Hasta olmak istemem, hastaneyi hiç sevmem, Tayyip dedem sayende doktor yokluğu çekmem

On beş Temmuz bir destan Tayyip dedem başkomutan

O gerçek bir kahraman

Çelik yürekli kalkan

Mutlu, mesut yaşamak, koşup oyun oynamak

Tek dileğim Allah'tan, vatanımda yaşlanmak"

İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı
İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı
İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı
İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı

Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, Recep Tayyip Erdoğan, Konya, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İlköğretim öğrencileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü şarkıyla kutladı - Son Dakika


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