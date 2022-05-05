İlköğretim öğrencileri, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor - Son Dakika
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İlköğretim öğrencileri, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor

05.05.2022 11:51
İlköğretim öğrencileri, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Young Guru Academy (YGA) iş birliği kapsamında hayata geçen 'Enerjinle Gelecek Senin' projesiyle Ege Bölgesi'nde yaşayan 2 bin 500 ilköğretim öğrencisi, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor.

Aydem Perakende ve Gediz Perakende, Young Guru Academy (YGA) iş birliği kapsamında hayata geçen 'Enerjinle Gelecek Senin' projesiyle Ege Bölgesi'nde yaşayan 2 bin 500 ilköğretim öğrencisi, sanal gerçeklik deneyimi ile buluşuyor. Proje ile çocukların küçük yaştan itibaren enerji tasarrufunu deneyimleyerek öğrenmeleri ve benimsemeleri amaçlanıyor.

Proje kapsamında belirlenen okullara YGA iş birliğiyle oluşturulan 'Bilim Seansları' kapsamında şirket ve dernek gönüllüleri tarafından 'Enerji nasıl üretilir?', 'Evimize nasıl gelir?', 'Enerji verimliliği nedir?', 'Tasarruf yöntemleri nedir?/ Nasıl yapılır?' konularında ön bilgilendirme yapılarak, VR gözlüklerle bu bilgileri öğrencilerin uygulamalı bir şekilde deneyimlemeleri sağlanacak. Öğrenciler, VR gözlükler ile mutfak, salon, ve çocuk odası yaşam alanlarında günlük hayatta gerçekleştirdikleri eylemlerle enerji tasarrufu sağlandığını deneyimleyerek öğrenebilecek.

Sürdürülebilir bir gelecek için topluma fayda ve katkı sağlayan projelerin kurumlar tarafından yapılması gerekliliğini vurgulayan Aydem Perakende ve Gediz Perakende Genel Müdürü Serdar Marangoz, 'Enerjinle Gelecek Senin' projesiyle çocuklarda küçük yaştan enerji verimliliği bilinci oluşturacaklarını ve bu projeyle çocuklara günlük hayatta uygulayabilecekleri bir deneyim fırsatı sunduklarını belirtti. Young Guru Academy iş birliği ile oluşturulan 'Bilim Seansları' kapsamında öğrencilerin bilim setleriyle birlikte farklı bilimsel deneyleri yapabilirken aynı zamanda enerji tasarrufu konusunda farkındalık kazanacaklarını ifade etti.


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Enerji, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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