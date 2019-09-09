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İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi

1 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların açıldığı ilk gün trafiğe çıkarak denetim yaptı.

İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların açıldığı ilk gün trafiğe çıkarak denetim yaptı.

Bayrampaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, trafik zabıta ekiplerince başlatılan eğitim sonucunda 20 öğrenci "gönüllü trafik zabıtası" oldu.

Atatürk İlköğretim Okulu öğrencileri, okulların açıldığı ilk gün trafiğe çıkarak denetim yaptı.

Emniyet kemeri takılmaması, cep telefonuyla konuşulması gibi trafik kurallarına aykırı durumlara müdahale eden öğrenciler, sürücüleri uyardı.

Bu arada, trafik polisleri ve trafik zabıta ekipleri ile hareket eden öğrencilerle sürücüler arasında ilginç diyaloglar oluştu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner'in katılımıyla gerçekleşen gönüllülerin eğitimi, sertifika ve yetkili kimliğin dağıtıldığı program sonrasında sıkı trafik denetimiyle sona erdi.

İlçe genelindeki tüm okullarda aynı eğitimin tekrarlanacağı, gönüllü zabıta olmaya hak kazanan öğrencilerin trafikte gördükleri hataları, kendilerine verilen numaralara bildirebileceği kaydedildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:32 Kaynak: AA
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