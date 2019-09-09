Son Dakika Haberleri: İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi
Son Dakika Güncel Haber

İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi

44 dakika önce

Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların ilk günü trafiğe çıkarak denetim yaptı.

Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların ilk günü trafiğe çıkarak denetim yaptı.

İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi

Bayrampaşa, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MİT ile polisten, bombalı eylem hazırlığındaki teröristlere ortak operasyon!
Hollanda'da silahlı saldırı! 3 kişi öldü 1 kişi yaralandı ABD basınından çarpıcı iddia: Trump yüzünden ABD Rusya'daki ajanını geri çağırdı Emine bulut'un kızına atanan kayyumdan 'bağış' açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 23:14:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]