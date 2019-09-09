İlköğretim öğrencilerinden trafik denetimi
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Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların ilk günü trafiğe çıkarak denetim yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 10:29 Kaynak: AA
Bayrampaşa Belediyesi trafik zabıta ekiplerinden aldıkları eğitimle "gönüllü trafik zabıtası" olan 20 ilköğretim öğrencisi, okulların ilk günü trafiğe çıkarak denetim yaptı.
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