İlköğretim Öğrencilerinin Bıçaklı Kavgası Cinayetle Bitti

İlköğretim öğrencilerinin bıçaklı kavgası cinayetle bitti 13 ve 15 yaşındaki çocukların karşılıklı bıçaklı kavgasında kan aktı İki çocuğun şiddet içerikli dizilerden etkilenerek özenti içerisinde oldukları ileri sürüldüERZURUM - Erzurum'da yaşları 13 ve 15 olan iki ilköğretim öğrencisinin...

İlköğretim öğrencilerinin bıçaklı kavgası cinayetle bitti

13 ve 15 yaşındaki çocukların karşılıklı bıçaklı kavgasında kan aktı

İki çocuğun şiddet içerikli dizilerden etkilenerek özenti içerisinde oldukları ileri sürüldü



ERZURUM - Erzurum'da yaşları 13 ve 15 olan iki ilköğretim öğrencisinin okul önünde bıçaklı kavgası ölümle son buldu. Kavgada 15 yaşındaki öğrenci hayatını kaybetti, diğeri yaralandı.

Olay, bugün saat 11.15 sıralarında Erzurum merkez Gazi Ahmet Muhtar Paşa Okulunun önüne meydana geldi. Alınan bilgiye göre, daha önceden tartışma yaşayan ilköğretim öğrencisi H.A. ile Muhammet Enes Ç., kavgaya etmeye başladı. İddiaya göre kavgada iki çocuk da yanına getirdiği bıçakları kullandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbesi alan Muhammet Enes Ç. kaldırıldığı Palandöken Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kavgada aldığı bıçak darbesiyle yaralanan H.A. da kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı. H.A.'da suç aleti bıçakta ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatılırken hayatını kaybeden Muhammet Enes Ç.'nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan kavganın sebebi henüz bilinmezken bazı öğrenciler iki çocuğun da şiddet içerikli dizilerden etkilenerek özenti içerisinde olduklarını ileri sürdü.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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