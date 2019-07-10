İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

Haber Yayın Tarihi :

Türkiye'den Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Avrupa Birliği'ne sondaj tepkisi

MEB'den "Ücretli öğretmene zam" haberine ilişkin açıklama

Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan sorusuna yanıt

Erdoğan'dan görevden alınan TCMB Başkanı Çetinkaya için dikkat çeken sözler: Piyasalara güven vermedi