Son Dakika Haberleri: İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı
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İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı

36 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.

İlköğretim okullarında teneffüs süreleri uzatıldı, System.String[]
Ekonomi
Milli Eğitim Bakanlığınca, daha önce 10 dakika olan tam gün eğitim yapılan ilköğretim okullarındaki teneffüs süreleri en az 15 dakikaya çıkarıldı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:17 
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