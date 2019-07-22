İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
18 dakika önce
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:47
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