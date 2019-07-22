Son Dakika Haberleri: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı

18 dakika önce

Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı, System.String[]
Milli Eğitim Bakanlığınca, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
MEB, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:47 
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