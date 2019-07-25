Son Dakika Haberleri: İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları
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İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları

6 dakika önce

Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceylan, 500 tam puan alarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincileri arasında yer aldı.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçları, System.String[]
Çubuk Ortaokulu öğrencisi Melike Zülal Ceylan, 500 tam puan alarak İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nda (İOKBS) Türkiye birincileri arasında yer aldı.
Okul Müdürü Muharrem Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, elde edilen başarının hem Çubuk hem Ankara açısından önemli olduğunu söyledi.
Ceylan'ın oldukça azimli, kararlı ve bol kitap okuyan bir öğrenci olduğunu belirten Tuncel, "Öğrencilerimize her gün mutlaka bir saat kitap okuma saati ayırıyoruz. Kitap okumanın yeni sistemde çok büyük etkisi olduğunu tespit ettik. Sonuç olarak Ceylan gibi okulumuzda 47 öğrencimiz bursluluk sınavı kazanmıştır." dedi.
Melike Zülal Ceylan da elde ettiği başarından dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.
Öğretmenleri çok iyi dinlediğini ve evde bol tekrara yaptığını aktaran Ceylan, "Ailem ve öğretmenlerimin yardımıyla başardım. Benim kendi telefonum, tabletim, bilgisayarım hiç olmadı. Sanal alemden uzak kitap okuyarak boş vakitlerimi geçirdim. Bu da benim başarımı etkiledi." diye konuştu.
Anne Şerife ve baba Halim Ceylan ise kızlarının başarılı olmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:48 Kaynak: AA
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