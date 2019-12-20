İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı (2) - Son Dakika

İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı (2)

6 saat önce

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİBolu'nun Gerede ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen haberleri hakkında yayın yasağı getirildi.

İlkokul 3'üncü sınıf öğretmeni, taciz iddiasıyla tutuklandı (2), System.String[]

YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ

Bolu'nun Gerede ilçesinde öğrencilerine cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanan öğretmen haberleri hakkında yayın yasağı getirildi. Gerede Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar, gerekçeleriyle birlikte şöyle açıklandı: "Toplumun ahlakının, kamu düzeni, kamu güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının soruşturmanın gizliliği tehlikeye düşürülmemesi amacıyla soruşturma dosyasına ilişkin olarak, soruşturma tamamlanıncaya kadar olay olaya ilişkin yayın yasağı getirilmiştir."


Gerede, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 02:56 Kaynak: DHA
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