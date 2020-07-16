İlkokul arkadaşları, 20 yıl sonra bir araya geldi - Son Dakika

ÇANAKKALE'de, Geliboludaki ilkokuldan 2000 yılında mezun olan 13 sınıf arkadaşı, 20 yıl sonra bir araya gelerek hasret giderdi.

İlçedeki Piri Reis İlkokulu'ndan 2000 yılında mezun olduktan sonra, lise ve üniversite eğitimi için her biri yurdun çeşitli il ve ilçelerine dağılan 13 sınıf arkadaşı, 20 yıl sonra Gelibolu'da buluştu. İki çocuk annesi Şükran Erdoğan Usal, yıllar sonra ilkokul arkadaşlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. ?Şükran Erdoğan Usal, "İlkokuldan mezun olduktan sonra, lise ve üniversite eğitim için hepimiz bir yerlere dağıldık. Yıllar geçti ve hepimizin hayatında birçok değişim oldu. Kimisi anne, kimisi baba ve meslek sahibi oldu. Görüştüğümüz bir iki arkadaşla sosyal medya hesaplarımızdan yazışarak, ulaşabildiğimiz arkadaşlarımızla buluşmak için sözleştik. Belirlediğimiz tarihte bir araya geldik. Arkadaşlarımızla yılların anılarını tazeledik. Çok güzel ve neşeli bir buluşma oldu. Bundan sonra bu buluşmayı her yıl yapmayı düşünüyoruz" dedi.