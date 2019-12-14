İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika

İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu

7 saat önce

Bilecik'te, 1979 yılında ilkokuldan mezun olan arkadaş grubu, yıllar sonra sınıflarında bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Bilecik'te, 1979 yılında ilkokuldan mezun olan arkadaş grubu, yıllar sonra sınıflarında bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Bozüyük Atatürk İlköğretim Okulu mezunu 16 kişi buluşmada geçmiş günlerini yad ederek sınıf öğretmenleri Servet Arda ile de telekonferans aracılığıyla görüştü.

Buluşmayı organize eden iş adamı Hakkı Öztekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun iş hayatının arasında arkadaşlarıyla aynı sıralarda buluşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.

Öztekin, "40 yıl önce aynı sıralarda birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızla yan yana olmak çok güzel bir his, anlatılamayacak kadar duygulu bir olay." dedi.

Mezunlardan beden eğitimi öğretmeni Doğan Arda ise inanılmaz bir gün geçirdiklerini ve aynı sınıfta bulunmanın mutluluk verdiğini dile getirerek, sınıf öğretmeni ve babası Servet Arda'ya teşekkür etti.

Okulu gezen arkadaşlar, hatıra defterinde bulunan okulun önünde çekilmiş siyah-beyaz fotoğrafa benzer şekilde poz vererek 40 yıl önceki bir kareyi tekrar canlandırdılar.

İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu

Servet Arda, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:59 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Malatya'da polis noktasına ateş açıldı
Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi

Son Dakika Haberleri
03:00 Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp para isteyen 5 şüpheli otelde sahte kimlikle yakalandı - Son Dakika
02:57 Silivri'de kamyonetin sıkıştırdığı otomobil kaza yaptı: 1 yaralı - Son Dakika
02:57 SİLİVRİ'DE KAMYONETİN SIKIŞTIRDIĞI OTOMOBİL KAZA YAPTI - Son Dakika
02:56 Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu - 2 - Son Dakika
02:55 Türkiye'nin ilk kadın mitinginin 100. yılı kutlandı - Son Dakika
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Son Dakika
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 03:07:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İlkokul arkadaşları 40 yıl sonra aynı sınıfta buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]