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İlkokul arkadaşları 46 yıl sonra buluştu

49 dakika önce

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Dumlupınar İlkokulunda 1968-1973 yıllarında okuyan öğrencilerden bir grup, 46 yıl sonra bir araya gelerek anılarını tazelediler.

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Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Dumlupınar İlkokulunda 1968-1973 yıllarında okuyan öğrencilerden bir grup, 46 yıl sonra bir araya gelerek anılarını tazelediler.

Bolaman Mahallesi'nde bulunan bir restoranda buluşan 46 yıllık arkadaş grubu, bol bol hasret giderdiler. 1968-1973 yılları arasında Dumlupınar İlkokulunun 1/B sınıfında eğitim öğretime başladıktan sonra 5/B sınıfından mezun olan öğrencilerin buluşma toplantısına dönemin sınıf öğretmeni 77 yaşındaki Ali Özdemir de katıldı.

Toplantıyı organize edenlerden biri olan dönemin öğrencilerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Müşaviri Kutsi Yerebasmaz, Fatsa'da zaman zaman bazı arkadaşları ile görüştüklerini ama birçoğu ile görüşemediklerini belirterek, "Uzun zamandır bir araya gelip birlikte olmak istiyorduk. Sınıfımız 60 kişiydi. Sosyal medya ve telefonlar aracılığı ile birbirimizle buluştuk. 46 yıl önceki zamandan bugüne birbirini ilk defa gören arkadaşlarımız var" dedi.

Sınıf öğrencilerinden Saadet Kocatepe de, "Tüm arkadaşlarımızın bugün buraya gelmesini çok isterdik ama herkes farklı yerlerde. Bu işi bundan sonraki yıllarda da sürdürerek katılımın daha fazla olmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Dönemin öğretmeni Ali Özdemir ise köyden şehre tayin olduktan sonra şehirdeki ilk öğrencileri ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Bu sınıf çok yaramaz bir sınıftı ama yaramaz sınıf akıllı olurmuş. Bunu öğrencilerimin şu anda yaptıkları mesleklerden tahmin ediyorum. Bugün çok farklı duygular içerisindeyim" diye konuştu.

Toplantı sırasında 46 yıl önceki yaşadıkları anıları tazeleyen sınıf arkadaşları, günün anısına bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ORDU
Dumlupınar, Fatsa, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:21 Kaynak: İHA
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