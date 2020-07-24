İlkokul arkadaşları hasret giderdi - Son Dakika

Erdek'te, Atatürk İlkokulunda 1975-1982 yıllarında aynı sınıfta okuyan arkadaş grubu kadınlar, bir araya gelerek anılarını tazeledi.

Atatürk İlkokulu eski binasında 1975-1982 yıllarında sınıf arkadaşı olan kadınlar, her yıl bir araya gelmeyi sürdürüyorlar. Geleneksel hale getirdikleri buluşmayı bu sene Erdek Takunyacılar Sokağı'nda faaliyet gösteren bir iş yerinde bir araya gelen eski sınıf arkadaşları bol bol anılarını tazeleme fırsatı buldular.

Geleneksel hale gelen buluşmada işletmeci ev hanımı Sabiha Beyoğlu, Akademisyen Bahar Güngör, emekli Ferah Gülen, işletmeci Lütfiye Arslahan, memur Ayşe Emül, ev hanımı Kıymet Simitçi, öğretmen Şenay Uysal Barboz, ev hanımı Zeliha Borazan Turuş ve emekli Sevtap Erdoğan eski öğrencilik yıllarını anarken, uzun uzun sohbet ederek hasret giderdiler. 1968 doğumlu olduklarına vurgu yapan Hüda Salça, geleneksel hale getirdikleri bu buluşmayı her yıl devam ettireceklerini söyledi. - BALIKESİR