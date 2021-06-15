İlkokul bahçesinde dehşet - Son Dakika

- İlkokul bahçesinde dehşet

Adana'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan genç ağaçta asılı olarak bulundu

ADANA - Adana'da kendisinden 4 gündür haber alınamayan genç, ilkokul bahçesindeki ağaca asılı olarak bulundu. Uyuşturucu kullandığı ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenilen gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki Mehmet Ali Yılmaz İlkokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde okula gelen güvenlik görevlisi, kötü bir kokunun yayıldığını hissedip, bahçede arama yaptı. Okul binasının arka kısmına gelen güvenlik görevlisi, bir genci ağaca asılı halde buldu. Durumun bildirilmesi üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde gencin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği, cesedinin ise büyük oranda çürüdüğünü belirledi.

Polisin yaptığı çalışma sonucu cesedin, geçen cuma günü evden ayrılan ve bir daha da haber alınamayan Hüseyin D.'ye ait olduğunu saptadı. Ayrıca cebinden yüzde 51 engelli olduğuna dair sağlık raporu çıkan Hüseyin D.'nin, sol bacağının protez olduğu belirlendi. Psikolojik sorunlarının olduğu öne sürülen Hüseyin D.'nin, uyuşturucu kullanmak ve gasp suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ağaçtan indirilen Hüseyin D.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.