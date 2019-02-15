Son Dakika Haberleri: İlkokul Bahçesine Halı Saha Açıldı

İlkokul Bahçesine Halı Saha Açıldı

43 dakika önce

Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha tören ile açıldı.

İlkokul Bahçesine Halı Saha Açıldı, System.String[]
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha tören ile açıldı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha'nın açılışını gerçekleştirdi. Yaşar Yalçın İlkokulu Okul aile birliği tarafından çalıştırılacak olan Halı saha, akşam 17.00 ile 24.00 arasında hizmette olacak.

Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "İlçemizde hayırseverlerimin de destekleri ile çok güzel projeler ve hizmetler yürütülmekte. Geçmişten günümüze ilçede önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle de çok güzel bir hizmetler var. Bugün Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yapılan halı sahamız bin metrekare alana kuruldu. Burada halı sahamızın ilk maçını hep beraber yapacağız. İlçemizde özellikle okullarda hayırseverlerimizin büyük katkıları var" dedi.

Konuşmaların ardından halı saha'nın açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:55 Kaynak: İHA

Antalya, Korkuteli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor Okul Harçlığı İçin Öğrendiği Sanatını Dünyaya Tanıttı

Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 18:38:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İlkokul Bahçesine Halı Saha Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]