İlkokul Bahçesine Halı Saha Açıldı
43 dakika önce
Antalya'nın Korkuteli ilçesi Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha tören ile açıldı.
Antalya
'nın Korkuteli
ilçesi Yaşar Yalçın
İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha tören ile açıldı.
Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yer alan Halı Saha'nın açılışını gerçekleştirdi. Yaşar Yalçın İlkokulu Okul aile birliği tarafından çalıştırılacak olan Halı saha, akşam 17.00 ile 24.00 arasında hizmette olacak.
Korkuteli İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, "İlçemizde hayırseverlerimin de destekleri ile çok güzel projeler ve hizmetler yürütülmekte. Geçmişten günümüze ilçede önemli mesafeler kat ettik. Bugün itibariyle de çok güzel bir hizmetler var. Bugün Yaşar Yalçın İlkokulu bahçesinde yapılan halı sahamız bin metrekare alana kuruldu. Burada halı sahamızın ilk maçını hep beraber yapacağız. İlçemizde özellikle okullarda hayırseverlerimizin büyük katkıları var" dedi.
Konuşmaların ardından halı saha'nın açılışı gerçekleştirildi. - ANTALYA
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 05:55 Kaynak: İHA
Black Mottled Cinsi Tavuk Yumurtası 200 Liradan Satılıyor
Okul Harçlığı İçin Öğrendiği Sanatını Dünyaya Tanıttı
Son Dakika! Bakan Albayrak Kur Fırsatçılarına Seslendi: Siz Daha Çok Beklersiniz
Trakya'da Bulunan Doğal Gaz, 300 Bin Konutun İhtiyacını Karşılayacak