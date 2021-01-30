İlkokul birinci sınıf öğrencileri uzaktan eğitimle dijital öğrenme içerikleri üretti - Son Dakika

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir ilkokul öğretmeni, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde öğrencilerine uzaktan eğitimle dijital öğrenme içerikleri ürettirdi.

Müjgan Karaçalı İlkokulunda görev yapan öğretmen Serpil Aslan, birinci sınıf öğrencilerinin uzaktan eğitim sürecini dolu dolu geçirmesi amacıyla 4 proje hazırladı.

Bunlar arasında bulunan ve uluslararası ortakların da yer aldığı "Wonders Of Web" ve "Macera Başlıyor eTwinning" projeleri sayesinde öğrenciler, web 2.0 araçlarıyla hem teknolojiyi doğru kullanmayı öğrendi hem de dijital öğrenme içerikleri üretti.

Okudukları kitaplara kapak tasarlayan, çeşitli oyunlar geliştiren minikler, derslere büyük ilgi gösterdi.