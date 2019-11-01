Son Dakika Haberleri: İlkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel İlkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

İlkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

7 saat önce

Adana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte diş hekiminin benzer suçtan 8 ay cezaevinde kaldığı belirlendi.

Adana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte diş hekiminin benzer suçtan 8 ay cezaevinde kaldığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki diş tedavi merkezinin sahte diş hekimi tarafından işletildiği iddiası üzerine adrese operasyon düzenledi.

Polis, diş hekimi olmamasına rağmen hasta kabul edip sözde tedavi uyguladığı ileri sürülen Osman Nuri B'yi (45) gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan incelemelerde hasta isimleri, uygulanacak tedavi yöntemi ve alınacak ücretin yer aldığı çok sayıda ajanda bulundu.

İlkokul mezunu olduğu ve benzer suçtan 8 ay cezaevinde kaldığı öğrenilen Osman Nuri B, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

İlkokul mezunu sahte diş hekimi gözaltına alındı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 10:35 Kaynak: AA
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