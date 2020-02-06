İlkokul mezunu sahte diş hekimi, muayenehanede yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul mezunu sahte diş hekimi, muayenehanede yakalandı - Son Dakika

İlkokul mezunu sahte diş hekimi, muayenehanede yakalandı

6 saat önce

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, ilkokul mezunu sahte diş hekimi C.E., muayenehanesinde gözaltına alındı.

İlkokul mezunu sahte diş hekimi, muayenehanede yakalandı, System.String[]

ADANA'nın Yumurtalık ilçesinde, ilkokul mezunu sahte diş hekimi C.E., muayenehanesinde gözaltına alındı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilkokul merzunu C.E., kendisini diş hekimi olarak tanıtıp, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi Atatürk Caddesi'nde muayenehane açtı. Ruhsatsız muayenehanede hasta kabul etmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, Yumurtalık Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla muayenehaneye baskın düzenledi. Dişçi koltuğu, alçı damak kalıpları, dolgu aracı, damak yapıştırıcı ve stelizatör makineleri, pense, ayna, çengel, kompresör ile muayene listesi ve alınacak ücretin yazılı olduğu liste ele geçirilen muayenehanede C.E., gözaltına alındı. Ele geçirilen malzemeler ise Adana İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Fotoğraflı


Atatürk Caddesi, Yumurtalık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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