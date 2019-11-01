Son Dakika Haberleri: İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2)
Son Dakika Güncel İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2)

İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2)

7 saat önce

GERÇEK DİŞÇİNİN DİPLOMASINI KULLANMIŞAdana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı.

İlkokul mezunu sahte dişçi suçüstü yakalandı (2), System.String[]

GERÇEK DİŞÇİNİN DİPLOMASINI KULLANMIŞ

Adana'da gözaltına alınan ilkokul mezunu sahte dişçi Osman Nuri B.'nin gerçek diş hekimi olan R.S.'nin diplomasını kullandığı ortaya çıktı. Şüphelinin, muayenehane olarak kullandığı evin balkonuna diş hekimi olan R.S.'nin tabelasını astığı, hekimlik diplomasını muayene odasına astığı anlaşıldı. Çevreye kendisini  R.S. olarak tanıtan Osman Nuri B.'nin sahte dişçi olduğunu duyan komşuları, büyük şaşkınlık yaşadı. Komşularından bazıları, yakınlarının Osman Nuri B.'ye tedavi olduğu söyledi.

GERÇEK DOKTOR: HABERİM YOK

Polis tarafından ifadesine başvurulan gerçek diş hekimi R.S. ise olaydan hiçbir şekilde haberi olmadığını, şüphelinin diplomasını nasıl ele geçirdiğini bilmediğini söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Dişçi'nin tabelası

-Sokaktan görüntü

-Vatandaşlarla röportajlar

SÜRE: 02'10" BOYUT: 240 MB

Haber: Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 12:15 Kaynak: DHA
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