İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI

MANİSA'da, bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ilkokul mezunu Cihan Ulu (48), güneş enerjisi paneli taktığı elektrikli motosikletini, güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi. Tasarladığı motosikletin ilgi gördüğünü belirten Ulu, Daha önce dolu şarj ile 65 kilometre gidiyordum. Şimdi ise güneş olduğu müddetçe gidiyorum dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Cihan Ulu, sürekli şarj etmek zorunda kaldığı elektrikli motosikletine çözümü, güneş enerjisi panelleri takarak buldu. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan ilkokul mezunu Ulu, internetten izlediği videolarla, 150 watt 2 adet güneş enerjisi panelini 3 tekerlekli elektrikli motosikletine taktı. Güneş enerjisi panelleriyle çalışan elektrikli motosiklet ilgi görürken, Ulu tasarladığı sistem sayesinde elektrikli motosikletini ücretsiz bir şekilde kullanıyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞE MERAKIM VAR'

Elektrikli motosikletini sürekli şarj etmek zorunda kaldığı için güneş enerjisi ile çalışan motosiklet fikrinin oluştuğunu dile getiren Cihan Ulu, Çocukluğumdan beri elektrik ve elektroniğe merakım var. Boş zamanlarımda internet üzerinden izlediğim videolardan da öğreniyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Kışın deneme sürecini atlattım. Şu anda hazır hale geldi. Daha önce dolu şarj ile 65 kilometre gidiyordum. Şimdi ise güneş olduğu müddetçe gidiyorum ifadelerini kullandı.

Görenlerin merak ettiğini ve motosikletini incelediğini kaydeden Ulu, Patenti için başvuru hazırlığı yapıyorum. Olursa herkesin faydalanmasını istiyorum. Güneşi kullanıyorum. Doğal kaynakları kullanalım, aklımızı kullanalım. İlkokul mezunu olarak ben yaptıysam, herkes yapabilir. Güneş enerjisi ile çalışan motosiklet tasarladığım için çok mutluyum diye konuştu.