İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI - Son Dakika
Üye Girişi

İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI

08.07.2022 10:08

MANİSA'da, bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ilkokul mezunu Cihan Ulu (48), güneş enerjisi paneli taktığı elektrikli motosikletini, güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi.

MANİSA'da, bir belediyede temizlik işçisi olarak çalışan ilkokul mezunu Cihan Ulu (48), güneş enerjisi paneli taktığı elektrikli motosikletini, güneş enerjisiyle çalışır hale getirdi. Tasarladığı motosikletin ilgi gördüğünü belirten Ulu, Daha önce dolu şarj ile 65 kilometre gidiyordum. Şimdi ise güneş olduğu müddetçe gidiyorum dedi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Lalapaşa Mahallesi'nde yaşamını sürdüren evli, 2 çocuk babası Cihan Ulu, sürekli şarj etmek zorunda kaldığı elektrikli motosikletine çözümü, güneş enerjisi panelleri takarak buldu. Belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan ilkokul mezunu Ulu, internetten izlediği videolarla, 150 watt 2 adet güneş enerjisi panelini 3 tekerlekli elektrikli motosikletine taktı. Güneş enerjisi panelleriyle çalışan elektrikli motosiklet ilgi görürken, Ulu tasarladığı sistem sayesinde elektrikli motosikletini ücretsiz bir şekilde kullanıyor.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞE MERAKIM VAR'

Elektrikli motosikletini sürekli şarj etmek zorunda kaldığı için güneş enerjisi ile çalışan motosiklet fikrinin oluştuğunu dile getiren Cihan Ulu, Çocukluğumdan beri elektrik ve elektroniğe merakım var. Boş zamanlarımda internet üzerinden izlediğim videolardan da öğreniyorum. Aklıma böyle bir fikir geldi. Kışın deneme sürecini atlattım. Şu anda hazır hale geldi. Daha önce dolu şarj ile 65 kilometre gidiyordum. Şimdi ise güneş olduğu müddetçe gidiyorum ifadelerini kullandı.

Görenlerin merak ettiğini ve motosikletini incelediğini kaydeden Ulu, Patenti için başvuru hazırlığı yapıyorum. Olursa herkesin faydalanmasını istiyorum. Güneşi kullanıyorum. Doğal kaynakları kullanalım, aklımızı kullanalım. İlkokul mezunu olarak ben yaptıysam, herkes yapabilir. Güneş enerjisi ile çalışan motosiklet tasarladığım için çok mutluyum diye konuştu.

YORUMLAR
500
Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde Müküs Çayı'na düşen hemşireyi arama çalışmaları 28'inci gününde Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Müküs Çayı'nda kaybolan hemşireyi arama çalışmaları devam ediyor Başkan Ergün, Merkez Efendi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu Başkan Ergün, Merkez Efendi Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu
Kaynak: DHA

Cihan Ulu, Manisa, Güneş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:13 Baro kınadıŞov dünyasının önde gelen ismi Acun Ilıcalı'nın avukat cübbesiyle sözde nikah kıyması tepki çekti!
16:10 Kalp krizinden korktuğu için 60 kilo veren ambulans şoförü kalp krizi geçirerek öldü
16:05 Galatasaray'dan imzanın yıl dönümünde Fatih Terim paylaşımı: İmparatorumuzun kazandırdıklarıyla gurur duyuyoruz
16:00 Cuma hutbesinde TTB'nin doktorları greve çağırmasına tepki: Oğlun ölecek doktor da dedi ki git grevdeyiz, öldürmez misin sen?
15:53 Akbank'ta yine arıza çıktı! Müşteriler tepki gösterdi, banka özür diledi
15:44 Merve Boluğur'un tuhaf hareketleri bitmek bilmiyor! Yıldız Tilbe'nin bakışları geceye damga vurdu
15:36 9 yıldır şampiyonluk hasreti çeken Fenerbahçe, heykel dikti: İzindeyiz Atam
15:31 Eşi de doktor çıktı! Bazı sağlık çalışanlarının şiddete karşı izinsiz eyleminde polise tokat atan astsubay tutuklandı
15:11 Acun Ilıcalı resmen kaptı! Fatih Terim vazgeçemiyordu, Seri şimdi Hull City'de
14:41 Galatasaray antrenmanında Müslüm Gürses sesleri: Ne yaptımsa seni unutamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2022 16:19:55. #1.11#
SON DAKİKA: İLKOKUL MEZUNU TEMİZLİK İŞÇİSİ, GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ÇALIŞAN MOTOSİKLET TASARLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement