İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve galvanizden elektrik üretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve galvanizden elektrik üretti - Son Dakika

İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve galvanizden elektrik üretti

6 saat önce

Samsun'da ilkokul mezunu bir vatandaş bisiklet tekeri ve çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı rüzgar paneli ile elektrik üretti.

İlkokul mezunu vatandaş, bisiklet tekeri ve galvanizden elektrik üretti, System.String[]

Samsun'da ilkokul mezunu bir vatandaş bisiklet tekeri ve çeşitli malzemeler kullanarak yaptığı rüzgar paneli ile elektrik üretti.


19 Mayıs ilçesinde 1987 yılında debriyajsız cip ve rüzgarla çalışan odun kesme makinesi yapan 65 yaşındaki ilkokul mezunu Mustafa Akyüz, şimdi de çeşitli malzemeleri kullanarak rüzgardan elektrik üretmeyi başardı. Mustafa Akyüz, evinin altında bulunan atölyesinde ikinci el malzemeleri bir araya getirerek rüzgar paneli yaptı. 4 metrelik bir platform üzerine galvanizden rüzgar gülü, içine de bisiklet tekeri ve bir dinamo yerleştirdi. Rüzgarın çevirdiği galvaniz pervane, panelin alt kısmında bulunan bisiklet tekerinin dönmesi ile dinamodan aküye akım sağlayarak elektrik elde edildi.


Elde ettiği elektrik ile şimdilik bahçesini aydınlatan Akyüz, yaptığı rüzgar panelini daha da geliştirerek evinin elektriğini elde etmeyi amaçlıyor. 2016 yılında eşinin vefatının ardından tek başına yaşayan ve uzun yıllar kamyon şoförlüğü yaptıktan sonra emekli olan Akyüz, makinelere özel ilgi duyduğunu söyledi. Akyüz, "İlk önce arabayla başladım bu işe. 1987 yılında küçük bir araba yaptım. Daha sonra rüzgarla çalışan odun kesme makinesi yaptım ve bini iki sene kullandım. Rüzgardan daha farklı nasıl faydalanırım diye düşünürken aklıma elektrik üretmek geldi. Bu yaptığım küçük bir örnek. Bunu daha da geliştirmeyi düşünüyorum. Daha gelişmişini yaparak evimin enerji ihtiyacını karşılamayı düşünüyorum" dedi.


Akyüz'ün yaptığı rüzgar paneli şimdilik bahçeyi aydınlatıyor. - SAMSUN

19 Mayıs, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:59 Kaynak: İHA
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